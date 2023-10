Le prince saoudien Mohammed ben Salmane et le président iranien Ebrahim Raïssi ont discuté par téléphone de la guerre entre Israël et le Hamas, ont rapporté jeudi les médias d’Etat saoudiens, dans un premier appel depuis un rapprochement surprise en mars entre Ryad et Téhéran.

Le dirigeant de facto d’Arabie saoudite a reçu mercredi un appel du dirigeant iranien au cours duquel ils se sont entretenus de « la situation militaire actuelle à Gaza et dans ses environs », a indiqué l’agence de presse officielle saoudienne (SPA).

Le prince héritier saoudien a déclaré au président iranien que Ryad « communique avec toutes les parties internationales et régionales pour mettre fin à l’escalade en cours », selon la SPA.

Il a également souligné « la position ferme du royaume en faveur de la cause palestinienne », indique le communiqué.L’agence de presse officielle iranienne IRNA a également fait état de cet appel, affirmant que les deux hommes avaient discuté de la « nécessité de mettre fin aux crimes de guerre contre la Palestine ».

La Ligue arabe condamne le siège israélien de Gaza

Le conflit met en doute un éventuel accord de normalisation historique entre l’Arabie saoudite et Israël, présenté comme possible le mois dernier par Mohammed ben Salmane.

Dans ce processus piloté par l’administration américaine, Ryad négociait pour obtenir de Washington des garanties de sécurité et une aide au développement d’un programme nucléaire civil.

L’Iran soutient depuis longtemps financièrement et militairement le Hamas, mais insiste sur le fait qu’il n’est pas impliqué dans l’attaque de samedi.

L’Arabie saoudite et l’Iran avaient annoncé en mars rétablir leurs relations, mettant ainsi fin à une rupture des liens de sept ans, grâce à un accord négocié par la Chine.

Le prince héritier de 38 ans a également parlé mercredi au téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a dit déployer « des efforts sans relâche de communication régionale et internationale pour parvenir à une coordination qui permettrait de mettre un terme à l’escalade actuelle ».

Türkiye’s President Recep Tayyip Erdoğan discussed the latest developments in the Israeli-Palestinian conflict with his Algerian counterpart Abdelmadjid Tebboune and Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman separately on Wednesday. https://t.co/GD3KipNG8b

— ANews (@anews) October 11, 2023