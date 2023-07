Benkirane: « Sarkozy était agressif avec moi »

Cette fois, Abdelilah Benkirane a décidé de lâcher le morceau sur un poids lourd de la politique française, à savoir l’ancien chef d’Etat français, Nicolas Sarkozy.

L’ex-chef du gouvernement marocain (2011-2017) et actuel secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) raconte, dans un nouvel épisode de sa série Youtube « Une photo une histoire », que l’ancien chef d’Etat français était « agressif » avec lui lors de leur seconde rencontre, qui contrastait fortement avec la convivialité de la première.

Lors de notre deuxième entrevue « Il (Nicolas Sarkozy, NDLR) n’était pas gentil. Il était plutôt agressif contre moi pendant que ses collaborateurs étaient aussi présents ».

A cette époque, l’ancien chef de file de la droite républicaine « s’apprêtait à se présenter à la présidentielle sous les Républicains, un parti qui n’a plus de poids aujourd’hui malheureusement », estime Benkirane.

Leur premier contact était, en revanche, plutôt chaleureux et le sixième président de la république française s’était montré « très gentil » avec lui, détaille-t-il.

« La première fois, Sa Majesté m’avait envoyé lui rendre visite à Marrakech, juste après ma nomination. Le Roi Mohammed VI vouait une grand sympathie pour lui. Il m’avait accueilli cordialement et pris sa fille en photo avec moi », raconte-t-il.

Sarkozy voulait, selon ses dires, le « connaître davantage et était très sympathique ce jour-là. On avait discuté et je lui avais expliqué la position du PJD vis-à-vis de la monarchie ».

Revenant sur sa débâcle lors de la primaire de la droite en 2017 et ses ennuis avec la justice français, Benkirane a jugé que le « problème » de Sarkozy est qu’il est intelligent outre-mesure.

« Je crois qu’il est très intelligent mais il est aussi malin, et il est plus malin qu’il ne le faut », a-t-il affirmé, ajoutant que « c’est cela peut-être qui l’a discrédité. Autrement, il aurait pu figurer parmi les présidents les plus importants de l’histoire de la république française.

Bien des fois, « il piétine ses principes », croit Benkirane dont l’avis sur Nicolas Sarkozy demeure, malgré tout, « relativement bien ».