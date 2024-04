L’international marocain, Noussair Mazraoui, fait partie des joueurs du Bayern Munich qui risquent de manquer le quart de finale aller de Ligue des champions mardi à Arsenal.

L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a indiqué vendredi que le gardien Manuel Neuer, les attaquants Leroy Sané et Kingsley Coman, le milieu Aleksandar Pavlovic et le latéral Noussair Mazraoui étaient incertains pour le quart de finale aller de Ligue des champions mardi à Arsenal.

« Le problème est qu’aucun de ces cinq joueurs n’a été mis au repos« , a déclaré Tuchel aux journalistes.

« Ils ne sont pas dans le groupe (pour le match de samedi en championnat à Heidenheim) parce qu’ils ne peuvent pas jouer et c’est pourquoi ils sont de gros points d’interrogation pour mardi« , a expliqué l’ancien coach du PSG et de Chelsea.

🎙️ Tuchel on #FCHFCB:

« Tomorrow, it’s a classic case of David vs. Goliath, in front of a passionate fan base that will get behind the home team. We also have a big game coming up after that we’re also focused on, but we can’t just skip ahead to it. »#packmas pic.twitter.com/x2IFHiSL0e

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 5, 2024