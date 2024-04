Le leader Arsenal a remporté le derby du nord de Londres chez son rival Tottenham (3-2), prenant ainsi quatre points d’avance sur Manchester City, qui compte deux matchs en retard.

Les « Citizens » (2es, 76 pts), triples tenants du titre, pourront rattraper une partie du retard en gagnant à Nottingham Forest dimanche. Ils ont également une cartouche en plus avec leur match en retard à disputer le 14 mai à Tottenham. Les Gunners ont frappé en premier sur un corner tiré par Bukayo Saka qui a contraint Pierre-Emile Hojbjerg a envoyer le ballon dans son propre but (15e, 1-0).

Douze minutes plus tard, Saka a converti une contre-attaque rapide (27e, 2-0), signant son 15e but de la saison en Premier League.

Haavert a ensuite accentué l’avance d’Arsenal de la tête sur un coup de pied arrêté (38e, 3-0).

En seconde période, Cristian Romero a profité d’un mauvais dégagement de David Raya pour réduire l’écart (64e, 3-1).

