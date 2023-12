Noussair Mazraoui pourrait être absent de la liste de Walid Regragui prévue pour la Coupe d’Afrique des Nations. Son club, le Bayern, a confirmé cet après-midi la blessure du Lion de l’Atlas.

Les rumeurs quant à la blessure de Mazraoui se confirment! Cet après-midi le Bayern Munich a publié un communiqué sur l’état de santé de son international marocain. Dans ce dernier, le club bavarois affirme que son joueur devrait s’absenter de leurs derniers matchs de l’année.

ℹ️ Coman and Mazraoui out for the time being

Selon le FCB, Nous’ souffre d’une déchirure musculaire au mollet gauche. Pour rappel, le joueur maorcain a été remplacé hier face à Manchester United au tout début de la deuxième mi-temps. Il avait d’ailleurs réalisé une première période remarquable.

Kingsley Coman will be sidelined for around 3 weeks

Noussair Mazraoui will be sidelined for at least 6 weeks, set to miss the AFCON

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 13, 2023