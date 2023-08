L’auteur de l’odieux crime qui a ôté récemment la vie à Badr Bouljoihel, jeune doctorant de 23 ans, pourrait encourir de lourdes peines s’il est reconnu coupable des faits.

De l’avis de Me Zakaria Mrini, avocat au barreau de Casablanca, « la victime a été renversée plusieurs fois par la voiture du suspect, ce qui est considéré comme un outil causant la mort au jeune Badr ».

Juridiquement, cette infraction est qualifiée de meurtre et punie de la réclusion perpétuelle conformément à l’article 392 du code pénal qui dispose que « quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle », souligne-t-il, notant que « ce qui concrétise l’intention coupable du suspect, c’est le fait d’avoir renversé la victime plusieurs fois ».

De plus, la sanction de ce crime « peut être la peine de mort dans le cas où le meurtre est accompagné de plusieurs circonstances aggravantes », fait savoir Me Mrini, qui est également président de l’association des jeunes avocats de Casablanca.

Il explique, à cet égard, que « le suspect a attendu la victime dans le parking, pour lui donner la mort, ce qui constitue un guet-apens puni de la peine de mort par l’article 395 du code pénal ».

De même, la fuite du suspect aggrave la sanction du meurtre qui peut aller jusqu’à la peine de mort conformément au dernier alinéa de l’article 392 du code pénal, relève l’avocat.

Meurtre atroce du jeune Badr: la mise en garde de l’ex commissaire El Kharraz

La mort tragique du jeune Badr, sauvagement assassiné dimanche à l’aube par une horde d’individus au parking d’un local de restauration rapide à Aïn Diab à Casablanca, continue de hanter les esprits et les cœurs des Marocains.

Horrifiés par le degré de cruauté de l’assassinat de ce jeune de 23 ans, tué sommairement et avec préméditation et guet-apens au moyen d’une 4×4 qui a fracassé son crâne et laissé pour mort, les internautes marocains ont lancé le hashtag #justicepourBadr pour dénoncer cet acte ignoble à plus grande échelle et requérir les peines les plus sévères contre ses auteurs.