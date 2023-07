Des éléments de la police judiciaire de Casablanca, en coordination avec leurs homologues de Laâyoune, ont interpellé, lundi après-midi, le principal suspect dans l’affaire de l’attaque à la voiture bélier d’un piéton qui a entraîné sa mort dans le parking d’un fast-food d’Ain Diab ayant également causé des blessures à son compagnon.

Grâce à des informations précises fournies par les services de la Direction générale de la sûreté du territoire national (DGST), l’équipe chargée de l’enquête a pu localiser et d’arrêter le principal suspect dans la ville de Laâyoune, apprend-on de source judiciaire.

Celui-ci s’est enfui immédiatement après avoir commis ces actes criminels dans un parking appartenant à un restaurant fast-food à Ain Diab à Casablanca.

Selon la même source, les recherches et investigations menées par la police judiciaire, appuyées par des techniciens de la police scientifique et technique, ont permis, dans un premier temps, de localiser et de saisir la voiture ayant servi à commettre ce crime dans la ville de Casablanca.

Avant que les recherches qui se sont poursuivies n’aboutissent quelques heures plus tard à l’arrestation du principal suspect dans la ville à plus de 1.084 km au Sud, accompagné de son beau-frère, qui est soupçonné d’avoir participé à la commission desdits actes criminels et de recel.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue et mis à disposition de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer les circonstances entourant cette affaire et d’arrêter le reste des personnes impliquées, mais aussi afin de révéler les vrais arrière-plans et mobiles ayant poussé une dispute à un crime à part entière.

La victime Badr .B, un doctorant-chercheur à la faculté des sciences et techniques de Mohammedia, a été heurté par le principal suspect dans un parking d’Ain Diab à la suite d’une violente bagarre qui a débuté dans le restaurant. Selon sa sœur, le jeune homme fêtait avec ses amis l’obtention de son visa pour aller au Canada.