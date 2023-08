Abdelkader El Kharraz, ancien officier principal de police et youtubeur célèbre pour ses histoires de crimes qu’il raconte avec maestria, appelle les « vlogueurs » sur Youtube à faire preuve de retenue dans l’affaire de l’assassinat du jeune Badr.

Joint par H24info, El Kharraz, icône marocaine du « true crime » sur les réseaux sociaux, souligne que « l’affaire n’est qu’à ses débuts », exhortant les youtubeurs à prendre du recul par rapport à ce drame, a fortiori que les personnes impliquées n’ont pas encore été présentées devant le juge d’instruction ou jugées.

« Certains youtubeurs s’aventurent à raconter tout et n’importe quoi, juste pour gagner quelques sous alors qu’ils n’ont aucune information crédible sur l’affaire », se désole-t-il.

Rappelons que la mort tragique du jeune Badr, sauvagement assassiné dimanche à l’aube par une horde d’individus au parking d’un local de restauration rapide à Aïn Diab à Casablanca, continue de hanter les esprits et les cœurs des Marocains.

Horrifiés par le degré de cruauté de l’assassinat de ce jeune de 23 ans, tué sommairement et avec préméditation et guet-apens au moyen d’une 4×4 qui a fracassé son crâne et laissé pour mort, les internautes marocains ont lancé le hashtag #justicepourBadr pour dénoncer cet acte odieux à plus grande échelle et requérir les peines les plus sévères pour ses auteurs.

Parti dîner aux environs de 4h du matin avec son cousin et ses amis afin de célébrer l’obtention de son visa pour aller au Canada, Badr Bouljoihel, doctorant-chercheur à la faculté des sciences et techniques de Mohammedia, a été apostrophé par un groupe de cinq personnes, tous des hommes.

Selon les propos de l’un de ses amis joint par Hespress, une dispute a eu lieu ensuite à l’intérieur du fast-food mais les choses se sont arrangées quelques minutes seulement après les faits.

Croyant que l’affaire est résolue, Badr et ses copains sont retournés au parking pour prendre la voiture et revenir chez eux avant d’être surpris par la présence de l’auteur du crime en compagnie de son complice. Ce dernier aurait, à l’improviste, mis un coup de poing violent au visage de Badr qui s’est immédiatement écroulé au sol.

Au même moment, l’auteur principal du meurtre -qui aurait déjà retiré à son véhicule ses plaques d’immatriculation- a pris son 4×4 pour meurtrir et écraser le corps du jeune Badr, avant de prendre la fuite avec son complice, qui n’est autre que son beau-frère.

Selon les premières données communiquées par la police nationale, l’équipe chargée de l’enquête a pu localiser et interpeller le principal suspect dans la ville de Laâyoune, et ce grâce à des informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Celui-ci s’est immédiatement enfui après avoir commis ces actes criminels dans un parking appartenant à un restaurant fast-food à Ain Diab à Casablanca.

Selon la même source, les recherches et investigations menées par la police judiciaire, appuyées par des techniciens de la police scientifique et technique, ont permis, dans un premier temps, de localiser et de saisir la voiture ayant servi à commettre ce crime dans la ville de Casablanca.

Avant que les recherches qui se sont poursuivies n’aboutissent quelques heures plus tard à l’arrestation du principal suspect dans la ville à plus de 1.084 km au Sud, accompagné de son beau-frère, qui est soupçonné d’avoir participé à la commission desdits actes criminels et de recel.