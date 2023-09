La sélection marocaine féminine U20 a largement battu son homologue botswanaise par 6 buts à 0, jeudi en match amical disputé au complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé).

Les buts de l’équipe nationale ont été marqués par Fatima El Ghazouani (12e, 52e), Doha El Madani (35e, 67e, 69e) et Hajar Jbilou (57è). Les deux sélections se retrouveront pour une deuxième confrontation amicale, dimanche prochain, toujours au Complexe Mohammed VI de football (19h00).

صور فوز منتخبنا الوطني النسوي لأقل من 20 سنة أمام منتخب بوتسوانا

📷 Pictures of the big win for our U20 Women’s National Team#DimaMaghrib 🇲🇦 #OneGameOneFamily pic.twitter.com/3YZ0qzcDBl

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 21, 2023