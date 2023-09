C’est officiel. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé ce lundi la tenue d’un match amical le 14 octobre prochain entre l’équipe nationale (A) et la sélection ivoirienne à Abidjan.

Annoncée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, la nouvelle vient d’être confirmée par la FRMF ce lundi. Les Lions de l’Atlas se mesureront en match amical aux Eléphants ivoiriens samedi 14 octobre à Abidjan sur la pelouse du stade Félix Houphouet Boigny.

مبارتان لمنتخبنا الوطني أمام منتخب الكوت ديفوار و منتخب ليبيريا

Our Atlas Lions will be back for two upcoming matches against Ivory Coast & Liberia in October ! Stay tuned ✌🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/VFL4Lj45qj

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 25, 2023