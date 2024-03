La ministre palestinienne des Affaires de la Femme, Amal Hamad, a exprimé, mercredi, ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour son soutien au peuple palestinien.

“Nous exprimons nos remerciements à Sa Majesté le Roi et au gouvernement et peuple marocains pour leur soutien au peuple palestinien”, a déclaré à la MAP, la ministre palestinienne.

Mme Hamad s’exprimait en marge de sa participation à un événement de haut niveau organisé par le Maroc dans le cadre de la 68e session de la Commission de la condition de la femme qui se tient au siège de l’ONU à New York.

🎥 (Arabic) Dr. Amal Hamad, Min. of Women’s Affairs,joined by Pales. civil society & Amb. Mansour for #CSW @UN She came directly from #Palestine to speak to the world on the 1st day of #Ramadan,asking all women to join in calling for an immediate humanitarian #ceasefire in #Gaza pic.twitter.com/IcEa4Le4O8

— State of Palestine (@Palestine_UN) March 11, 2024