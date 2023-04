Akhannouch préside une réunion sur la réforme de l’Éducation

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, vendredi à Rabat, une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 pour la réforme du système de l’éducation nationale.

La réunion a permis de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de cette feuille de route qui met l’accent sur l’amélioration de la qualité des apprentissages et sur l’accompagnement des élèves qui éprouvent des difficultés dans ce cadre, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Elle a également permis de procéder à l’examen du chantier de mise à niveau des établissements scolaires et leur équipement en moyens numériques, afin d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a salué la cadence de mise en œuvre de la feuille de route, qui est à même de promouvoir l’école publique et de renforcer son attractivité, et loué le rôle des corps enseignants et la motivation dont ils font preuve tout au long de leur cursus professionnel, en cohérence avec les dispositions du programme gouvernemental et conformément à la volonté du roi Mohammed VI, ainsi qu’aux recommandations du Nouveau Modèle de Développement.

M. Akhannouch a aussi appelé le département de l’Éducation Nationale à la mobilisation des différents intervenants dans le secteur en vue de maintenir et renforcer leur implication dans la mise en œuvre des objectifs de la feuille de route 2022-2026, mettant l’accent sur l’importance de l’approche participative dans la réforme de l’école publique, celle-ci étant l’une des priorités du citoyen marocain, poursuit le communiqué.

Cette réunion a été marquée par la présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, du ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

La feuille de route pour la réforme du système de l’éducation nationale est axée autour de trois piliers majeurs, à savoir l’enseignant, l’élève et les établissements d’enseignement. Elle a pour objectif l’amélioration de la qualité de la formation, la garantie de la maîtrise des apprentissages fondamentaux au primaire, la mise en place de cursus diversifiés depuis le collège, ainsi que la mise en place de bonnes conditions d’apprentissage et de réussite à travers le mécanisme de soutien social dans les écoles.