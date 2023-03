Akhannouch s’entretient avec la Reine Maxima

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec la Reine Maxima qui effectue une visite au Maroc en sa qualité de Mandataire spéciale du Secrétaire Général de l’ONU pour la finance inclusive et le développement.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien par l’organisme onusien des avancées réalisées par le Maroc au cours des dernière années en matière de finance inclusive, a souligné le Département du Chef du gouvernement dans un communiqué.

Ces entretiens, qui ont eu lieu en présence de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour, ont porté sur les moyens de développer l’inclusion financière du pays, particulièrement des femmes, de la population rurale et des petits commerçants, à travers notamment les prestations de mobile money, des technologies financières et de la finance verte et inclusive, indique le communiqué.

Lors de la réception de la Reine Maxima, M. Akhannouch a souligné, à cet égard, que le gouvernement marocain qui a réalisé des avancées importantes en matière de finance inclusive, poursuivra son action en vue de développer l’accès aux prestations de mobile money, notamment au profit des catégories ne bénéficiant pas des services bancaires, marquant l’intérêt du gouvernement pour l’accompagnement de l’organisme onusien dans ce cadre, en harmonie avec les orientations de développement du Royaume, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.

Au cours de cette rencontre, le Chef du gouvernement a, par ailleurs, rappelé les réalisations que le gouvernement s’attèle à mettre en œuvre en matière de finance inclusive, en relation avec le chantier majeur de la protection sociale que le Roi Mohammed VI entoure de sa haute sollicitude, lequel met à contribution de nombreux mécanismes de finance inclusive au profit des populations bénéficiaires, a rapporté la même source.

M. Akhannouch a également évoqué, dans ce cadre, la nouvelle stratégie numérique du Maroc, dont le chantier en est à ses étapes de finalisation, et qui impulsera un élan fort à la digitalisation des services publics, y compris dans leur volet financier, et ce, en parallèle avec les étapes franchies par le gouvernement en matière de simplification des procédures administratives.

Cette stratégie permettra également de promouvoir l’économie numérique et les prestations financières permettant de consolider les atouts du Royaume en tant que hub digital attractif pour les investissements, ajoute le communiqué.

La Reine Maxima des Pays-Bas est arrivée, pour rappel, lundi 20 mars au Maroc, pour une visite officielle en sa qualité de Mandataire spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA).

Lors de sa visite, la Mandataire spéciale a tenu une série de rencontres avec plusieurs membres du gouvernement ainsi que des décideurs. Ce mercredi, la Reine Máxima a été reçue à Rabat par la princesse Lalla Meryem.

« La Reine Maxima des Pays-Bas a conclu ce mercredi une visite de trois jours au Maroc effectuée en sa qualité d’Avocat spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la finance inclusive pour le développement, indique un communiqué de l’UNSGSA.