Le Wydad de Casablanca poursuit son périple africain dans la nouvelle version de la Champions League. Les protégés de Adil Ramzy défieront leur adversaire classique, le Nigérian Enyimba FC dans ses bases, en quart de finale aller de l’African Football League (AFL).

La FIFA a annoncé que tous les quarts de finale de la nouvelle compétition de la CAF sont à suivre à titre gracieux sur la plateforme FIFA+.

Les matchs aller se tiendront les 20, 21 et 22 octobre et les matches retour auront lieu les 24 et 25 octobre. Les spectateurs du monde entier (sauf en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et en Tanzanie), pourront ainsi suivre ces rencontres en direct sur FIFA+.

Super Ligue Africaine: où suivre les matchs?

Le match Wydad contre Enyimba FC est à suivre de 19h00 à 21h (GMT+1) sur FIFA+, ou sur Arryadia, sat.

Voici le programme des quarts de finale de l’AFL (heure marocaine):

Aller :

Vendredi 20 octobre

Simba SC – Al Ahly SC à 16h

Samedi 21 octobre

TP Mazembe – Espérance Sportive de Tunis à 15h

Petróleos de Luanda – Mamelodi Sundowns à 16h30

Dimanche 22 octobre

Enyimba FC – Wydad AC à 19h

Retour :

Mardi 24 octobre

Al Ahly SC – Simba SC à 15h

Mamelodi Sundowns – Petróleos de Luanda à 18h

Mercredi 25 octobre

Espérance Sportive de Tunis – TP Mazembe à 16h

Wydad AC – Enyimba FC à 19h