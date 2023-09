Le Wydad de Casablanca affronte l’équipe nigériane d’Enyimba FC en quart de finale de la première édition de l’African Football League (AFL), au terme du tirage au sort effectué samedi au Caire.

L’AFL est le fruit d’un partenariat entre la CAF et la FIFA. L’édition inaugurale réunira 8 des équipes les plus célèbres et les plus performantes d’Afrique, issues des trois blocs régionaux africains que sont la région Nord, la région Centre-Ouest et la région Sud-Est.

Huit équipes s’affronteront ainsi en matchs aller-retour du 20 octobre au 11 novembre. Al Ahly, il croisera le fer avec Simba en Tanzanie, tandis que les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns joueront contre les Angolais du Petro Luanda.

Cette nouvelle compétition de la CAF est dotée d’un prize money de 100 millions de dollars, en attendant un nouveau format avec 24 équipes à partir de l’exercice footballistique 2024-2025.

Programme Enyimba (Nigeria) – Wydad Casablanca Simba SC (Tanzanie) – Al Ahly (Egypte) TP Mazembe (RD Congo) – Espérance de Tunis (Tunisie) Petro Luanda (Angola) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)