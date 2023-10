Le WAC a obtenu une victoire écrasante devant club nigérian du Enyimba sur le score sans appel (3-0), en quart de finale retour de la African Football League, disputée ce jeudi soir au complexe Mohammed V de Casablanca.

Les Wydadis se qualifient ainsi au prochain tour où ils devront affronter les Tunisiens de l’Espérance Sportive de Tunis, tombeur du Tout Puissant Mazembe.

Les Rouges ont annoncé la couleur dès l’entame du match. L’attaquant du WAC, Ayoub El Amloud, a ouvert la marque suite à la première offensive du WAC (4e).

Les joueurs du Wydad ont carrément dominé la première période. Les visiteurs, eux, n’ont fait que subir la pression. Puis, c’est Jamal Harkass qui doublera la mise à la 38e minute.

