Risquant un an de prison ferme dans l’affaire « HamzaMonBB », Dounia Batma a publié une vidéo dans laquelle a demandé la grâce royale. Une démarche qui divise l’opinion publique.

Il s’agit de l’un des feuilletons judiciaires les plus médiatisés ces dernières années. Depuis 2019, l’affaire “HamzaMonBB” fait les choux gras de la presse nationale et des réseaux sociaux avec comme principale protagoniste, Dounia Batma.

Condamnée à un an de prison ferme ainsi qu’à une amende de 10.000 dirhams depuis 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a avait, rappelons-le, rejeté, le pourvoi présenté par la défense de la chanteuse qui devra, en principe, purger sa peine en prison.

Ayant épuisé tous les recours, Batma a décidé d’implorer pour une grâce royale dans un live diffusé sur son compte Instagram.

Cette démarche n’a laissé personne indifférent. Entre soutien et critique, l’appel de Dounia Batma divise sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ne semblent guère apprécier l’ultime tentative de Batma pour éviter l’emprisonnement. Sur X (anciennement Twitter), certains jugent même la démarche de l’artiste absurde.

D’autres rappellent que derrière l’affaire « HamzaMonBB », il y a eu plusieurs victimes. Des familles brisées et des carrières compromises, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Maintenant ça pleure et ça veut élever ses filles ? Fallait y penser avant de tntahki a3rad nass et faire du mal a l7mara. Tu as brisé des carrières, des familles, y’a même eu un cas de suicide à cause de tes actes.

Va faire la prison et ferme la. https://t.co/Vlj6ylqekq

— Me3rofa Chkoun (@bagha_ti9ar) January 6, 2024