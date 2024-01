Dix jours après l’arrêt confirmatif de sa condamnation en appel à un an de prison ferme, rendu par la Cour de cassation fin décembre, la chanteuse Dounia Batma s’est adressé pour la première fois à l’oppinion public concernant l’affaire Hamza MonBB, demandant une grâce royale.

Condamnée à un an de prison le 27 janvier 2021 à un an de prison ferme assorti d’une amende de 10.000 dirhams, la chanteuse Dounia Batma, qui risque à tout moment d’être arrêtée pour purger sa peine après l’arrêt de rejet rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, s’est exprimée samedi soir pour la première fois sur des détails de l’affaire «HamzaMonBB», qui secoue l’opinion publique marocaine depuis 2019.

Batma a remercié la justice marocaine, qui a l’acquitté ainsi que sa sœur, Ibtissam Batma, dit-elle, menue d’une copie du jugement qu’elle n’a pas manqué de lire de la gestion du fameux compte Intagram «HamzaMonBB», et ce, après qu’il s’est avéré « qu’elles n’avaient aucun lien avec ce compte et qu’elles n’y avaient jamais accédé, car elles n’avaient pas le mot de passe selon les expertises réalisées sur leurs téléphones par la Brigade nationale de la police judiciaire BNPJ) ».

Batma a indiqué que « le tourbillon qui a accompagné cette affaire a commencé par une conspiration bien tissée, avec des captures d’écran fabriquées de toute pièces, ainsi qu’une incitation de certaines chaînes YouTube à nuire à sa réputation en échange de sommes d’argent importantes », ajoutant qu' »elle a été soumise à toutes sortes d’injustices, de brimades, d’insultes, de calomnies et diffamations, mais elle est restée silencieuse et n’a pas voulu perturber le déroulement de l’affaire ni faire des pressions sur la justice ».

L’artiste a répondu pour la première fois aux accusations de la chanteuse Saida Charaf. Tout en lisant des copies des procès verbaux de la BNPJ, Batma a affirmé que la chanteuse sahraouie avait déposé une plainte directe contre elle et sa sœur, les accusant de l’avoir attaquée à travers le compte controversé parce qu’elles n’étaient pas invitées à sa fête de fiançailles, contrairement à ce qu’elle avait prétendu comme quoi elle avait poursuivi le compte et que l’enquête avait révélé qui était derrière (sa gestion, ndlr) ».

La chanteuse a déclaré que son ex-mari, qu’elle considérait comme « son soutien pendant cette crise, faisait partie prenante du complot contre lequel elle a été dénoncée, soulignant qu’il révélait tous ses secrets et ce qui s’était passé dans sa maison et d’autres choses, avant ajoutant qu’elle avait été reconnue coupable de faux témoignage et qu’il n’existait aucune preuve concrète contre elle ».

A la fin de son live (plus d’une heure), Dounia Batma a révélé en pleurs qu’elle a adressé une lettre au Roi Mohammed VI demandant une grâce royale pour elle en tant que citoyenne marocaine soumise à ce qu’elle a qualifié d’«injustice» et de «complot» depuis plus de quatre ans.