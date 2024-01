Le parti espagnol d’extrême droite Vox est revenu à la charge pour réclamer la suspension immédiate de l’accord agricole, signé entre le Maroc et l’Union européenne, sous prétexte que le pacte est nuisible au secteur agricole espagnol.

Chassez le naturel, il revient au galop! Malgré la bonne entente qui caractérise en ce moment les relations entre le Maroc et l’Espagne, le parti dirigé par le marocophobe Santiago Abascal ne peut s’empêcher de prendre à partie le royaume.

Si l’immigration est son cheval de bataille pour faire le procès des autorités marocaines, la formation extrémiste a déterré la poussiéreuse revendication de la révocation du protocole agricole qu’elle ne cesse d’agiter à chaque fois qu’elle est en perte de vitesse.

Ainsi donc, le groupe parlementaire de la formation a présenté une Proposition Non de Loi (PNL) dans laquelle il exhorte le gouvernement espagnol à exiger la suspension immédiate de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, « en raison du préjudice économique considérable que le dudit accord cause à la production agroalimentaire espagnole« , estime la formation politique espagnole.

Le pacte qui permet aux expéditions agricoles marocaines d’accéder au marché européen à des conditions avantageuses serait la « cause principale » de la dégradation des revenus des agriculteurs espagnols.

Dans ce document, le porte-parole de l’agriculture de Vox à l’Assemblée de la région de Valence, José Muñoz, a souligné que « bien que cet accord fixe une limite à la libéralisation pour les produits agroalimentaires considérés comme sensibles pour le maintien de l’économie agricole dans le territoire communautaire, il augmente la part que le Maroc pourra vendre à l’UE« .

Les cadors de la 3ème force politique espagnole ont brandi le fameux argument de télescopage des productions agricoles marocaine et espagnole, lequel constitue un « préjudice » porté au secteur agricole espagnol, avancent-ils.

De même, le « dumping social » au Maroc a été mis en avant. « D’une part, le salaire moyen au Maroc est compris entre 0,55 et 0,65 euros par heure, les travailleurs saisonniers ne peuvent pas pleinement bénéficier des droits du travail, et le travail des enfants est répandu dans les exploitations marocaines« , soutiennent les auteurs de cette initiative.

« L’accord menaçait des milliers d’emplois dans les zones rurales de l’UE et dans notre Communauté valencienne, accentuant davantage la concurrence déloyale, laissant les consommateurs sans protection et ne garantissant pas l’égalité des conditions et des opportunités entre les deux parties« , poursuit la même source.

Rappelons que cette initiative n’a aucune chance d’aboutir vu que les parlementaires de Vox doivent compter sur le soutien du reste des formations politiques espagnoles, avec lesquelles ils sont en rupture de ban, pour qu’elle puisse voir le jour.