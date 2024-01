Quatre nouveaux patrouilleurs « Metal Shark » livrés à la Gendarmerie Royale

La Gendarmerie Royale marocaine a reçu quatre nouvelles embarcations du modèle « 52 Fearless Super Interceptor » de la société américaine « Metal Shark », portant de la sorte le total des acquisitions de ces vedettes ultra-rapides à 15 unités.

Selon les informations publiées par le site « Defence Web« , une publication spécialisée dans le domaine militaire et les thématiques liées à la sécurité en Afrique, le Maroc a reçu une nouvelle livraison des hors-bord «Fearless Super Interceptor» fabriquées par la société américaine Metal Shark.

D’une valeur de 970 000 dollars, ces hors-bord sont la hantise des trafiquants de tout poil. La société a déclaré que cette dernière livraison de quatre embarcations porte le nombre total en service au Maroc à 15 unités.

Les quatre dernières embarcations ont été livrées en octobre 2023. Et il semblerait qu’une cinquième unité ait été fournie antérieurement à la gendarmerie marocaine mais aucune communication n’a filtré à se propos.

Dans une récente déclaration à H24 info, l’analyste militaire Abdelhamid Harifi, nous avait expliqué que «ces vedettes ultra-rapides ont été déployées principalement dans la zone maritime nord pour lutter contre le crime organisé dans le domaine maritime, notamment l’immigration irrégulière et le trafic », en tous genres.

Sans peur

Selon la société américaine, le « 52 Fearless Super Interceptor » a été développé en réponse à la demande croissante des opérateurs militaires pour des navires intercepteurs plus grands et plus rapides, offrant une portée plus étendue et une réponse efficace aux moyens sophistiqués employés par les trafiquants en haute mer.

Le modèle atteint des vitesses maximales de 70 nœuds et peut maintenir une vitesse de croisière de 50 nœuds pendant plus de 12 heures, selon son constructeur.

تسلمت المجموعة البحرية للدرك الملكي قبل أيام 4 وحدات من الزوارق السريعة « 52FEERLESS SUPER INTERCEPTOR » من شركة METAL SHARK الأمريكية، ليصبح عدد الوحدات العاملة لدى الدرك الملكي 5 وحدات سريعة، قادرة على بلوغ سرعة 70وعقدة بحرية و الابحار بسرعة 50 عقدة لمدة pic.twitter.com/KzdJmOhR87 — Moroccan Military Forum (@FAR_MAROC) October 20, 2023

Les navires longs de 17,5 mètres sont propulsés par des moteurs diesel internes doubles d’une puissance de 1650 chevaux et peuvent déplacer jusqu’à huit tonnes.

En plus de la Gendarmerie, la Marine Royale marocaine a reçu 11 de ces embarcations au début de l’année 2022, bien qu’elle puisse exploiter un nombre plus important, précise la publication.

En mars 2022, la Marine Royale marocaine a également reçu deux embarcations du type Metal Shark Defiant des États-Unis.