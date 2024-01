Une nouvelle preuve démontre que le Polisario et l’Algérie sont, à l’évidence, les deux faces de la même médaille. C’est en effet le Nicaragua qui a récemment nommé un seul et unique ambassadeur à la fois pour l’Algérie et la prétendue « RASD ».

Carlos Eduardo Díaz Moreira, qui a été reçu début janvier 2024 par le ministre algérien des Affaires étrangères avant de présenter, quelques jours plus tard, ses lettres de créance au président Abdelmajid Tebboune, sera également « ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la RASD », a annoncé la vice-présidente Rosaria Murillo.

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، السيد كارلوس إدواردو دياز موريرا (Carlos Eduardo Díaz MOREIRA)، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لجمهورية نيكاراغوا 🇳🇮 في الجزائر. pic.twitter.com/dOTdiLc4HA — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) January 4, 2024

La désignation de Carlos Eduardo Díaz Moreira a surpris plus d’un média nicaraguayen, de par notamment le statut de non-Etat de la soi-disant « RASD », ainsi qu’en raison du profil « frêle » et insolite du diplomate en question, qui n’a terminé ses études en « ingénierie électronique » qu’en novembre 2021 et qui n’occupait, jusqu’alors, aucune fonction diplomatique, à part sa présidence de l’union des étudiants nicaraguayens.

Mis à part la nomination d’un « blanc bec » en diplomatie dans un poste aussi sensible et régalien, la nomination de Diaz Moreira suscite l’étonnement de part et d’autre des médias nicaraguayens du fait de l’inexistence d’un quelconque intérêt pour le Nicaragua d’accréditer un ambassadeur auprès du Polisario, une entité dépourvue de la qualité d’Etat et qui n’a d’existence que sur le même sol algérien.

Fuentes Confiables, qui titre « Ortega (Président du Nicaragua, NDLR) crée des ambassades dans des territoires méconnus« , affirme que l’on « ignore l’intérêt du régime à nommer un ambassadeur dans un pays (sic) peu connu au Nicaragua et où l’on ignore s’il y a une présence de compatriotes vivant ou transitant par les Sahara« .

Et de rappeler, dans le même contexte, que « Díaz Moreira sera en même temps ambassadeur en Algérie, où il a été récemment nommé en remplacement de Wilfredo Moncada Colindres qui n’a passé que quelques mois dans cette mission diplomatique ».

Des comptes affiliés aux séparatistes du Polisario ont fait exprès de diffuser une autre photo sur les réseaux sociaux visant à faire croire à l’opinion publique que le Nicaragua a désigné deux ambassadeurs distincts, alors qu’il s’agissait, en réalité, du même diplomate pour l’Algérie et le Polisario.

Le responsable nicaraguayen qui s’affiche en photo avec des membres du Polisario, que lesdits comptes font passer pour un ambassadeur nouvellement nommé auprès de la république fantoche, n’est autre que Denis Moncada Colindres, ministre des Affaires étrangères du Nicaragua depuis 2017. La photo remonte, en plus, à janvier 2022.

📝🇳🇮🇪🇭 | جمهورية #نيكاراغوا تعلن عن تعيين الدبلوماسي كارلوس إدواردو دياز كسفير جديد مفوض فوق العادة لدى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. #الجمهورية_الصحراوية حقيقة إقليمية ودولية لا رجعة فيها. pic.twitter.com/IQxbWhmTJa — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) January 24, 2024