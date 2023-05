Abattage de chiens: un collectif dénonce des opérations brutales et inhumaines

Le collectif des associations marocaines de protection animale se dit « profondément choqué et indigné par la situation que vivent, actuellement, les animaux des rues » au Maroc.

« Malgré les hautes instructions de sa majesté le roi Mohammed VI (…) et la convention cadre signée en 2019, sous l’égide du ministère de l’Intérieur, le programme TNVR (capture, stérilisation, vaccination et relâchement),- censé mettre fin aux maladies comme la rage -, n’a toujours pas été appliqué », déplore le collectif dans un communiqué diffusé mardi.

Le collectif dénonce « des opérations brutales et inhumaines, de capture et d’abattage des animaux à travers tout le pays, incluant ceux déjà stérilisés, vaccinés et identifiés ».

Selon les organisations, « cette situation donne également une image totalement dégradée et dépréciée de notre pays aux yeux de ceux qui en sont témoins ».

« En premier lieu », déplore le collectif, les « citoyens les plus vulnérables et notamment les enfants qui assistent, traumatisés, à des scènes de violence extrême ».

« Visibles de toutes et tous, ces scènes choquent, également, les touristes qui en sont, malgré eux et de plus en plus souvent, les spectateurs effarés et indignés… Ceux-ci s’en font, alors, l’écho auprès des médias internationaux qui dénoncent, à leur tour et avec force, cette situation qui porte un tort considérable à notre pays, à sa fréquentation touristique et à la vision de modernité dans laquelle il s’inscrit », lit-on dans le communiqué.

« Nous désavouons, avec force, les dérives inadmissibles de mise à mort de ces animaux, soit en les tuant par empoisonnement ou tirs à balles réelles, soit en les laissant mourir de faim et/ou de soif soit en les capturant de manière effroyable… Ces mises à mort barbares sont, de surcroît, totalement inefficaces pour maîtriser la population canine, des études de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) confirment, en effet, que toute réduction de la population canine ou féline par mortalité, est rapidement compensée par une meilleure reproduction et un meilleur taux de survie », rappelle encore ce collectif.

Pour y remédier, ces associations réclament notamment « l’arrêt immédiat des opérations de capture et d’abattage des animaux des rues, dans toutes les villes du royaume, l’application du programme TNVR suivant les recommandations d’institutions compétentes telles que l’OMSA, la FAO et l’OMS et l’intégration des associations de protection animale, officielles et historiques, dans tout le processus du programme TNVR, d’une manière transparente ».

Elles demandent aussi « instamment, la dissolution immédiate de toutes entités privées ou associatives fictives, qui ne seraient pas de véritables associations de protection animale de terrain ».

Parmi les associations qui composent ce collectif, il y a Le Cœur Sur la Patte, la Société Protectrice des Animaux du Maroc, le Sanctuaire de la Faune de Tanger (SFT), Cœur & ACT et le RAPAD.