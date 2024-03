La dix-huitième édition des Nuits du Ramadan célèbre, du 19 mars au 3 avril, la musique à l’unisson, indique un communiqué de l’Institut français du Maroc (IFM).

« Ce thème empreint de valeurs d’harmonie et de solidarité s’inscrit parfaitement dans l’esprit du mois sacré du Ramadan, où la spiritualité et le partage occupent une place centrale. À l’unisson, résonne comme un appel à la connexion profonde entre les artistes, le public et les différentes traditions musicales qui se croisent sur scène», informe les organisateurs dans un communiqué.

Pour mettre en lumière la richesse et la variété des scènes artistiques marocaines et françaises, l’Institut français du Maroc propose une programmation nationale qui promet d’embarquer le public dans un voyage musical captivant explorant des genres aux sonorités envoûtantes allant des mélodies spirituelles au Jazz, du Gnaoua au Melhoun avec sonorités arabes, ottomanes et andalouses.

Ainsi le public retrouvera l’artiste marocaine, Nabyla Maan. La chanteuse passionnée de musiques arabo-andalouses se produira à Fès, Tétouan, Tanger, Oujda et Agadir.

Le compositeur et instrumentiste Samir Aouad présentera des poèmes musicaux multiculturels, empreints de traditions, de jazz et de modernité. À Casablanca, Marrakech, Essaouira et Agadir, le luthiste-concertiste, proposera un voyage à travers l’Histoire.

Les antennes de l’Institut français à Kénitra, El Jadida et Essaouira programment des concerts du groupe Kel Assouf et Imed Alibi. Ce duo offre une expérience musicale transcendante, mêlant les sonorités touareg uniques.

En outre, au programme figure des concerts de Trans(E)-Shootin-Express. Le public de Rabat, Meknès et El Jadida sera emporté dans un voyage entre les cultures musicales occidentales et africaines pour une même destination : la transe.

Trans(E)-Shootin-Express est une rencontre entre un groupe aux influences jazz et rock et un groupe de musiciens traditionnels marocains, les Gnawas.

Par ailleurs, l’Institut français du Maroc prévoit la révélation d’artistes locaux de certaines villes du Royaume.