C’est officiel. Après une suspension qui a duré 3 ans à cause de la pandémie de la Covid-19, l’événement considéré comme l’un des plus grands rendez-vous musicaux du Maroc à la réputation mondiale, le festival Mawazine rythmes du monde est de retour.

« C’est le retour tant attendu du Festival Mawazine ! Préparez-vous pour neuf jours de musique inoubliables du 21 au 29 juin 2024 pour la 19ème édition », a annoncé l’association Maroc culture sur les réseaux sociaux.

Créée en 2001, Maroc Cultures est une association à but non lucratif qui s’est fixée pour mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Kénitra une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc. En écho aux valeurs fondamentales de la politique de développement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Maroc Cultures concrétise cette noble mission via le Festival Mawazine Rythmes du Monde ainsi que différentes manifestations, colloques pluridisciplinaires, expositions d’art plastique et concerts.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le line-up de l’édition 2024 du festival n’a toujours pas été révélé.