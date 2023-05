La 14e édition du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, prévue le 28 mai à Rabat, connaitra la participation d’une pléiade d’athlètes de renom au niveau mondial, dont le Marocain Soufiane El Bakkali, a annoncé, jeudi, le Suisse Olivier Gloor, membre du comité d’organisation.

Cette deuxième étape de la Ligue de Diamant réunira 161 athlètes de 51 pays, dont 16 médaillés olympiques à Tokyo et 22 médaillés aux Mondiaux à Eugène, aux Etats Unis, a affirmé M. Gloor lors d’une conférence de presse tenue à Rabat.

En plus d’El Bakkali, qui cherchera à préserver son titre du meeting au 3000 m steeples, ce rendez-vous sera marqué par la présence des Américains Fred Kerley et Trayvon Bromell, respectivement champion du monde et vainqueur de la Ligue de Diamant au 100m et du Jamaïcain Hansle Parchment, champion olympique au 110 m, a fait savoir M. Gloor.

Côté dames, cette manifestation verra la participation, notamment, de l’Américaine Dalilah Muhammad, championne olympique du 400m haies, de l’Italienne Elena Vallortigara, médaillée de bronze aux Mondiaux (saut en hauteur) et de la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, détentrice du record du meeting au 100 m, a ajouté le responsable.

Lire aussi: Marathon international de Rabat: les Marocains Yassine El Allami et Fatimzahra Gardadi sacrés

De son côté, le DTN de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA), Abdellah Boukraa a affirmé que le Maroc sera représenté à cette compétition par 16 athlètes, ajoutant que ce meeting offre aux athlètes marocains la possibilité de poinçonner leur ticket pour les Mondiaux prévus à Budapest.

Parmi les athlètes marocains qui prendront part à ce meeting figurent Salah Eddine Belyazid (3000 m steeples), médaillé de bronze lors de la précédente édition et recordman de la catégorie juniors, en plus de Abdellatif Sadiki, Hafid Rizki, Hassan Moujahid et Hicham Akemkam.

Pour sa part, Mohamed Ghizlane, secrétaire général de la FRMA, a assuré que le comité d’organisation a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès de ce meeting, ajoutant que l’enjeu cette année est de hisser encore le niveau d’organisation pour permettre à cette manifestation d’occuper une place de choix sur la scène internationale.