Zhao Leji, l’un des hommes forts du régime chinois, attendu au Maroc

Le plus haut législateur chinois, Zhao Leji, effectuera des visites amicales officielles au Maroc, au Sénégal et en Malaisie du 11 au 20 mai, annonce l’agence officielle chinoise.

« M. Zhao, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, effectuera ces visites à l’invitation du président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, du président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, et du président de la chambre basse du Parlement de la Malaisie, Johari Abdul », écrit Xinhua.

