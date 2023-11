La messagerie instantanée WhatsApp a déployé une nouvelle fonctionnalité permettant, en plus des appels classiques, de lancer des chats vocaux.

Inspirée de Discord, cette nouvelle option va beaucoup simplifier les appels audio en groupe. En effet, elle offre la possibilité de créer ou rejoindre un salon vocal au sein d’un groupe WhatsApp, et ainsi d’engager une discussion à l’oral sans solliciter la totalité du groupe avec une alerte sonore.

Quant aux autres, ils pourront continuer à discuter et à envoyer des messages écrits sans interruption.

Aussi, ces chats vocaux sont accessibles librement par les membres d’un groupe en cliquant simplement sur la bulle de la discussion vocale. Une fois la conversation vocale rejointe, il sera possible de voir le nombre de participants ainsi que ceux qui sont en train de parler grâce à l’en-tête de la discussion.

rolling out now: voice chat for your larger groups!

you’ll soon have the option to talk it out live with whoever can join or keep texting with whoever can’t

— WhatsApp (@WhatsApp) November 13, 2023