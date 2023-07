La messagerie est WhatsApp « down » ce mercredi 19 juillet dans plusieurs pays dont le Maroc. Le groupe Meta vient d’annoncer une panne mondiale.

Le service de messagerie Whatsapp est touché par un bug géant ce mercredi. De nombreux utilisateurs se plaignent, notamment sur Twitter, de ne pouvoir accéder au service de messagerie instantanée du groupe Meta.

Sur les réseaux sociaux, les internautes évoquent une panne dans plusieurs pays d’Europe. Il n’est plus sûr de pouvoir envoyer des messages, images, photos ou vidéos. La messagerie du géant californien, Meta, subit une panne importante.

Cette panne a provoqué une immense perturbation du fait que particuliers et entreprises dépendent de ce service de messagerie. La panne a d’abord été signalée sur les réseaux sociaux mais aussi sur le site spécialisé Down Detector.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023