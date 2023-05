Whatsapp prévoit d’afficher un pseudo au lieu du numéro de téléphone

L’application de messagerie WhatsApp est en train de développer une série de nouvelles fonctionnalités, notamment la recherche par noms d’utilisateurs et le partage d’écrans, apparues pour le moment dans les versions Bêta, a indiqué le site spécialisé de l’application WABetaInfo.

La fonctionnalité de recherche par noms d’utilisateurs permet aux utilisateurs de l’application d’opter pour un nom d’utilisateur unique lié à leur compte. Cela signifie que les utilisateurs pourraient se retrouver sur WhatsApp en utilisant le pseudonyme au lieu du numéro de téléphone.

D’après WABetaInfo, les conversations lancées à l’aide d’un « username » sont cryptées de bout en bout. Les bêta-testeurs ont également remarqué l’apparition de la fonctionnalité du partage d’écran. Les utilisateurs peuvent partager, à l’aide de cette option, le contenu de leur écran lors des appels vidéos.

