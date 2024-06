La 5e édition du baromètre des réseaux sociaux au Maroc vient de paraître. Voici donc la liste des plateformes plébiscitées par les Marocains en 2024.

Les réseaux sociaux ne cessent de gagner du terrain au Maroc. C’est toujours le cas en 2024 d’après le dernier baromètre de Sunergia. On apprend ainsi que 80% des Marocains utilisent des réseaux sociaux. Il s’agit là d’un accroissement de 7 points en 5 ans.

Et 20% des Marocains restent non connectés, selon le document. Il s’agit des 55-64 ans (34%) et des 65 ans+ (44%), des ruraux (36%), des personnes avec un faible niveau d’éducation (sans éducation 64%, primaire 25%), des CSP D et E (34%) et des retraités (38%).

Les plateformes Meta dominent au Maroc

Entre 2023 et 2024, aucun changement n’a vraiment été observé. Le podium des réseaux sociaux les plus utilisés au Maroc est toujours dominé par les mêmes plateformes. Il s’agit de Meta, Whatsapp, Facebook et Instagram. Des applications surtout utilisés par les générations Z et Y, soit la tranche d’âge allant de 18 à 34 ans.

Whatsapp arrive donc en tête avec un taux de 76% d’utilisateurs, dont 93% l’utilisent quotidiennement, enregistrant ainsi une hausse de 1% par rapport à l’année dernière. L’application est utilisée majoritairement par les 18-24 ans (90%), les 18-24 ans (84%), les citadins (83%), la CSP C (80%) et les célibataires (91%).

Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde et pas moins de 271 millions en Afrique, Facebook arrive deuxième avec un taux de 65% (82% d’entre eux l’utilise chaque jour) signant une légère baisse de 3% comparé à 2023 (68%). Le réseau de Zuckerberg est surtout utilisé par les 25-35 ans (84%), les 18-24 (83%), les citadins (71%) et la CSP C (70%).

Et c’est, sans nul doute Instagram, qui occupe la troisième place. Instagram est utilisé par 48% des femmes et 48% des urbains ainsi que 72% des 18-24 ans, 63% des 25-34 ans et 57 % de la CSP A/B. Plus globalement, Instagram est utilisé par 40% des Marocains (80% l’utilisent quotidiennement), soit une augmentation de 1% contre 2023.

Même si Tiktok attire plus de 2 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, au Maroc, le réseau ne dépasse pas la quatrième place du classement, avec 19% des Marocains actifs. 75% d’entre eux l’utilisent chaque jour. Le réseau chinois de partage de vidéos est surtout populaire chez les femmes (23%), les 18-24 ans (34%) et les 23-34 (24%).

Telegram est, pour sa part, utilisé que par 10% des Marocains dont 48% le font de manière quotidienne. L’application de messagerie est davantage préférée des 25-34 (19%) et de la CSP A/B (19%). Il s’agit d’une des progressions les plus importantes sur la période récente soit +5 points entre 2023 et 2024.

Snapchat, autrefois utilisé par plusieurs jeunes marocains, est en chute libre. Seulement 8% utilisent encore l’application de partage de photos et de vidéos. Utilisé surtout par les 18-24 ans (23%), Snapchat enregistre un taux de connexion journalière de 53%. Il est passé ainsi de 14% en 2020 à 8% cette année.

Quant à Linkedin, il affiche un taux d’utilisation de 6% des Marocains enregistrant une baisse de 2% comparé à l’année dernière. L’application de networking est utilisé par les 18-24 ans (12% ainsi que les 25-34 (11%) en plus des CSP A/B (10%).

X (anciennement Twitter) n’est toujours pas populaire auprès des Marocains. Malgré une progression de 2 points, le réseau social d’Elon Musk est utilisé par seulement 4% des marocains dont 57% l’utilisent quotidiennement. Il est utilisé par les 18-24% (8%) et les 25-34 ans (8%).