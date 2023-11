Le Néerlandais Max Verstappen, déjà sacré champion du monde pour la troisième fois, a conclu la saison de Formule 1 en gagnant facilement dimanche le Grand Prix d’Abou Dhabi, sa 19e victoire de l’année en 22 courses.

Parti en pole position, le pilote Red Bull termine devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Britannique George Russell (Mercedes).

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), initialement 2e, a écopé d’une pénalité de 5 secondes et rétrogradé à la 4e place. Suivent les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l’Australien Oscar Piastri.

Les titres mondiaux verrouillés par Verstappen et Red Bull, l’ultime manche de la saison comptait encore quelques derniers enjeux parmi lesquels la lutte entre Mercedes et Ferrari pour la place de vice-champion du monde chez les constructeurs.

