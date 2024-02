Le pilote britannique Lewis Hamilton s’est dit samedi « incroyablement chanceux » de réaliser « un autre rêve d’enfant » en rejoignant l’écurie Ferrari en 2025 après douze saisons chez Mercedes, à qui il promet un engagement total d’ici à son départ.

« Je me sens incroyablement chanceux, après avoir réalisé avec Mercedes des choses dont je n’aurais pu que rêver quand j’étais enfant, d’avoir aujourd’hui la possibilité de réaliser un autre rêve d’enfant. Conduire en Ferrari rouge », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

It’s been a crazy few days which have been filled with a whole range of emotions.

But as you all now know, after an incredible 11 years at Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, the time has come for me to start a new chapter in my life and I will be joining Scuderia Ferrari in 2025.

I… pic.twitter.com/ysie0XxAFe

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 3, 2024