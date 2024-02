Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution des carburants et lubrifiants Shell, ainsi que du Gaz de Pétrole Liquéfié Butagaz au Maroc, annonce le lancement des carburants de nouvelle génération : Shell V-Power et Shell Fuel Save. Spécialement conçus pour augmenter les performances et l’efficacité des moteurs, ces carburants ont été présentés en avant-première mondiale au Maroc lors d’une conférence de presse ce jeudi 8 février.

Ces nouveaux carburants Shell ont nécessité de cinq années de recherche menées par plus de 150 scientifiques, et plus de 7.500 heures d’examen sur 200.000 km. Formulés pour préserver la performance et l’efficacité du moteur, ils s’adaptent aux exigences des véhicules modernes et anciens pour répondre aux différents types d’usage.

Shell V-Power : la nouvelle génération de performance automobile

Issu de nombreuses années de recherche intensive impliquant plus de 150 scientifiques, ce carburant est doté de propriétés remarquables. Parmi elles, la capacité à nettoyer à 100% les composants critiques du moteur, à éliminer les dépôts et à offrir une protection optimale.

Shell V-Power Diesel

Carburant premium conçu pour les clients recherchant un niveau de performance supérieur, le Shell V-Power Diesel a été formulé pour restaurer jusqu’à 100% des performances du moteur grâce à ses propriétés de nettoyage uniques. Éliminant les dépôts au niveau des pièces maîtresses telles que les injecteurs et les soupapes d’admission, le Shell V-Power Diesel maintient la performance du moteur à son maximum. Sa technologie nettoyante boostée contribue également à préserver la propreté du moteur, garantissant une expérience de conduite optimale.

Shell V-Power Sans Plomb

Co-développé et recommandé par Ferrari, le nouveau Shell V-Power Sans Plomb aide à améliorer l’efficacité et les performances du véhicule. Sa technologie réduisant les frottements favorise un fonctionnement optimal du moteur, permettant aux pistons de se déplacer librement, éliminant ainsi toute perte d’énergie due à une combustion inefficace. Éliminant les dépôts au niveau des injecteurs et des soupapes d’admission, ce carburant préserve la performance du moteur dès le premier plein avec trois fois plus de molécules nettoyantes. Il assure ainsi une protection complète et durable.

Shell Fuel Save pour un nettoyage en profondeur et une autonomie supplémentaire.

Le nouveau Shell FuelSave répond de manière proactive aux demandes croissantes des conducteurs à la recherche d’économies de carburant. Il offre aussi une protection avancée contre l’accumulation d’impuretés, assurant une efficacité optimale pour une variété de moteurs.

Shell FuelSave Diesel

Le nouveau Shell FuelSave Diesel garantit une protection renforcée contre l’accumulation d’impuretés, procurant une autonomie supplémentaire pouvant atteindre jusqu’à 15 km par plein. Grâce à des économies instantanées de carburant et à une technologie de ciblage des dépôts de pointe, il contribue de manière significative à maintenir le moteur dans un état optimal de propreté et d’efficacité. Sa formule offre une protection améliorée contre l’accumulation d’impuretés au niveau des composants essentiels des moteurs diesel, qu’ils soient anciens ou modernes.

Shell FuelSave Sans Plomb

Le nouveau Shell FuelSave Sans Plomb a été développé pour réduire les pertes d’énergie dans le moteur, augmentant ainsi considérablement son efficacité. Cette formulation avancée est enrichie en molécules réductrices de frottements, prolongeant la propreté et la protection des moteurs sur une période étendue. Ce carburant est spécifiquement élaboré pour maintenir la propreté des injecteurs et des soupapes d’admission, offrant ainsi une efficacité accrue au fonctionnement du moteur.

«Vivo Energy Maroc a toujours soutenu l’innovation de l’ensemble de ses produits, capitalisant sur le centenaire d’expertise de Shell. Nous continuons à investir dans cette voie, apportant une réponse concrète aux nouvelles exigences des moteurs grâce à des produits toujours plus performants et efficaces, dans la volonté de consolider notre position de leader au Maroc en matière d’innovation et de qualité», a déclaré Matthias de Larminat, Directeur Général de Vivo Energy Maroc, à l’issue de la conférence de presse.

Pour rappel, la marque Shell est présente au Maroc depuis 1922. Vivo Energy Maroc dispose d’une capacité de stockage de carburant de 211.905 m³ et 400 stations-service. Avec 510 employés, la société est reconnue comme étant le leader du secteur pétrolier, et est réputée pour les normes qu’elle met en place et défend en matière de sécurité.