Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz a été récompensée par le label « Produit de l’année 2023 » pour son carburant additivé Shell V-Power pour la troisième année consécutive.

Shell V-Advance a lui aussi rejoint cette prestigieuse compétition en remportant le même label pour la première fois cette année. Un panel indépendant de 3000 consommateurs a ainsi marqué sa préférence pour les produits Shell en termes d’attractivité, de qualité et d’innovation.

Depuis son introduction sur le marché en 2016, Shell V-Power est devenu le choix privilégié des automobilistes marocains grâce à ses performances optimales pour les moteurs. Comme toute la gamme de carburants Shell de dernière génération, les produits Shell V-Power sont additivés avec la technologie Dynaflex.

Shell V-Power Sans Plomb contient des molécules de nettoyage, réduit les frottements et aide le moteur à fonctionner correctement. Shell V-Power Diesel aide quant à lui à restaurer jusqu’à 100% de la performance du moteur. Ces atouts d’exception ont valu à Shell V-Power le premier label « Elu Produit de l’Année » en 2021. Depuis lors, Vivo Energy Maroc a maintenu ces normes d’excellence et de qualité qui lui ont permis de remporter cette distinction chaque année.

Shell Advance a lui aussi suscité l’adhésion des motards et remporté le label de « Produit de l’Année »dans la catégorie « Lubrifiants motos ». Cette victoire met en évidence la qualité exceptionnelle de la gamme d’huiles moteur de Vivo Energy Maroc, spécialement conçue pour assurer la protection et la fiabilité des moteurs de deux-roues modernes et classiques.

Par ailleurs, la gamme d’huiles moteur haut de gamme, Shell Helix Ultra, a également été distinguée avec le label « Produit de l’année » en 2022 pour la catégorie « Lubrifiants ». Ces reconnaissances renforcent davantage la position de Vivo Energy Maroc en tant que leader de l’innovation et de la performance sur le marché.

Le label « Élu Produit de l’année » récompense l’attractivité, l’intention d’achat et l’innovation des produits auprès d’un échantillon de 3 000 personnes. En remportant cette distinction, Shell V-Power et Shell V-Advance confirment la confiance et la préférence des consommateurs marocains pour ces produits.

« L’obtention de ce label de référence confirme notre excellente réputation sur le marché et témoigne de l’engagement de Vivo Energy Maroc envers l’innovation et la satisfaction des clients. Nous sommes fiers de voir nos produits se distinguer ce qui renforce notre confiance dans notre stratégie articulée autour de la qualité et les performances supérieures», a déclaré Salwa Benslimane, Directrice Marketing de Vivo Energy Maroc.

L’amélioration continue des produits demeure au cœur de la stratégie de différenciation de Vivo Energy Maroc. Son ambition est d’être l’entreprise d’énergie la plus respectée du Maroc tout en répondant aux standards internationaux de qualité les plus exigeants.