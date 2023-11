Une association de consommateurs affirme, ce dimanche, apprécier les mesures disciplinaires, de contrôle et réglementaires convenues dans l’accord sur les hydrocarbures entre le Conseil de la Concurrence et les pétroliers.

La Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) accueille favorablement l’accord entre le Conseil de la Concurrence et les entreprises d’hydrocarbures. Jeudi, l’institution, dirigée par Ahmed Rahhou, a annoncé un accord avec les sociétés pour le paiement d’un montant global de près de 1,8 milliard Dh pour l’ensemble des sociétés concernées et leur organisation professionnelle.

Dans un communiqué, parvenu à H24info, l’association dit apprécier « les mesures disciplinaires, de contrôle, réglementaires et de sensibilisation entrepris par le Conseil de Concurrence, dans sa nouvelle structure privilégiant l’intérêt général, et celui du consommateur, ainsi que les engagements souscrits dans le cadre de cette procédure ».

L’accord entre professionnels et le Conseil prévoit une cartographie des risques concurrentiels au sein de ces sociétés, des systèmes d’alerte internes efficaces, ainsi que la désignation, par leurs instances dirigeantes, d’un responsable en interne chargé de la mise en place et du suivi du programme de conformité.

Le Conseil veut aujourd’hui assurer le suivi du fonctionnement concurrentiel des marchés concernés, notamment en ce qui concerne la corrélation entre les prix de vente publique du Gasoil et de l’Essence et les cours internationaux de ces produits raffinés. Ainsi, les engagements prévoient l’établissement et l’envoi d’un état détaillé permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du Gasoil et de l’Essence par chaque société.

Ce reporting, qui s’étalera sur une période de trois années avec une remontée d’information trimestrielle, comprendra notamment les achats et ventes mensuelles aux stations réalisées par chaque société, ainsi que leurs niveaux de stocks en Gasoil et Essence.

« Les sociétés concernées se sont engagées, également, à changer leurs prix, autant que de besoin, en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché, et selon le cycle d’approvisionnement, les contraintes de stockage, et la politique commerciale propre à chaque société », expliquait le Conseil.