A l’heure de la mondialisation, la bonne santé d’une économie repose en grande partie sur les échanges internationaux et les transports. Zoom sur une société spécialisée dans le transport international et la logistique, DB Schenker. Pour nous en parler dans ce numéro de “Paroles d’Experts”, Eric Thizy, son président et directeur technique, et Ghita Elgass, responsable Qualité, sécurité et environnement.

Présent au Maroc depuis 1987, le groupe DB Schenker, installé à Casablanca et Tanger, est spécialisé dans la logistique et le MEAD, comprenez Magasin Et Aires de Dédouanement, un lieu pour décharger les unités de transport internationales pour la mise sous douane). À Tanger, l’entreprise est présente à Tanger Med Hub, un entrepôt logistique en zone franche, ainsi qu’à Tanger ville avec une nouvelle implantation prévue début 2023 avec un nouveau MEAD à proximité de TZF.

Le groupe réalise un CA de 130 Millions de CA de facturation et emploie près de 100 collaborateurs. Sa force? Proposer à ses clients une offre globale reposant sur Route, Air, Mer et Logistique. Fort de son positionnement et de son expertise, DB-Schenker a réussi à s’imposer comme n°1 Européen pour le transport par route, n°3 mondial pour l’aérien et le maritime et n°5 en logistique. M. THIZY précise que le groupe possède une expertise dans chacun de ces domaines.

La proposition d’une offre globale s’appuie également sur une ingénierie douane essentielle pour des flux dans un pays comme le Maroc. Dans la plupart des pays, DB-SCHENKER agit en tant qu’agent de douane, au Maroc le choix a été fait de travailler avec un spécialiste (Espace transit) afin d’apporter des réponses adapter à tous les secteurs d’activités.

La traçabilité est également un élément clé de la chaine de valeur de DB-SCHENKER car la maîtrise du transport de bout en bout lui permet de proposer à ses clients une visibilité en toute transparence de la situation de l’expédition.

Présent partout dans le monde

L’autre force du groupe réside dans sa couverture de l’ensemble des pays à travers le monde, que ce soit avec des agents ou avec des agences DB SCHENKER, soit plus de 1850 agences et 76.000 collaborateurs. Les zones les plus couvertes restent l’Europe avec 700 agences et la zone Asie et America.

Le cœur de métier est le B2B, du simple colis de 30 kilos à l’unité complète (conteneur, camion). Le groupe transporte tous types de produits selon 2 flux différents, souligne M. Thizy :

– La mise à la consommation qui conduit au dédouanement des marchandises et à l’acquittement des droits et taxes pour lequel l’expertise métier ainsi que les outils de production au Maroc (MEAD de Tanger et de Casablanca) sont primordiaux.

– Les flux de délocalisation où chaque heure compte et pour lequel les outils de traçabilité ainsi que l’agrément OEA Sécurité Sûreté dont dispose Schenker Maroc sont essentiels pour des industriels fonctionnant avec le Just In Time.

En plus du transport international, le groupe offre également des prestations de logistique que cela soit à Casablanca ou à Tanger pour des flux libres (après dédouanement) ou pour de la marchandise sous douane.

Décarbonation du transport de la marchandise

Qui dit transport international, dit aussi émissions de CO2, surtout que la mobilité au sens large représente le 1/3 des émissions de CO 2 au niveau mondial (personnes et marchandises), même si la partie du transport des marchandises ne représente que 10% des émissions CO2 au niveau mondial.

Cependant les émissions CO2 différent d’un mode de transport à un autre. Pour les émissions aériennes, compter 850g de Co2 / TKm ; la route, 230 g de CO2 / Tkm ; rail et Mer, 10 g/co2 Tkm

L’engagement environnemental fait partie intégrante de la stratégie de développement durable du groupe DB-Schenker, pour préserver les ressources naturelles, et réduire l’externalité négative à savoir les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, tous modes de transports confondus.

Le groupe place en tête de ses priorités l’évaluation, le suivi et la réduction des émissions carbone, de leur consommation d’énergie et de leur production de déchets.Pour les opérations de transports internationaux confiés par leurs clients marocains sur le territoire Européen, D Schenker exploite déjà des transports en :

VELO Cargo avec assistance électrique (pour les colis de 250 kgs) essentiellement en centre-ville où les lieux de collectes sont rapprochés,

essentiellement en centre-ville où les lieux de collectes sont rapprochés, Véhicule électrique Mitsubishi E-canter avec un rayon de 100 kilomètres ! Livraison le matin, retour à midi pour charger le véhicule puis de nouvelles opérations l’après-midi.

avec un rayon de 100 kilomètres ! Livraison le matin, retour à midi pour charger le véhicule puis de nouvelles opérations l’après-midi. Le groupe a également signé cette année un contrat de 1500 véhicules électriques avec la société VOLTA qui a totalement repensé le véhicule de distribution. Ces véhicules disposent d’une capacité de 200 kms et l’équipe Db Schenker a eu le plaisir de participer aux premières opérations en condition réelle au niveau mondial dans les rues de Paris il y a 2 mois.

Sur les plus longues distances,