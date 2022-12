Invités de cette émission consacrée au cannabis thérapeutique, Redouane Rabii, urologue et professeur à l’université Mohammed VI des sciences de la santé, président de l’Association marocaine consultative d’utilisation du cannabis (AMCUC), et El Boumahdi Mohamed, Président de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP).

On a beaucoup parlé et débattu sur le cannabis thérapeutique, surtout depuis 2021, date de la promulgation d’une loi prévoyant l’encadrement des usages licites du «cannabis médical, cosmétique et industriel». Cette loi de 2021 définit les superficies cultivables, les conditions d’octroi des autorisations pour la culture et le type de bénéficiaires concernés par cette réforme.

Et pour réglementer toutes ces activités, a été créée dans la foulée, l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC). En octobre dernier, l’ANRAC a annoncé avoir délivré dix autorisations d’exercice des activités de transformation, de fabrication, de commercialisation et d’exportation du cannabis et de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.

Les entreprises étrangères aux aguets

Le cannabis marocain intéresse les entreprises étrangères spécialisées dans l’industrie pharmaceutique, la cosmétique et autres. Elles attendent toutes le feu vert de l’agence pour se lancer sur ce marché très prometteur, comme l’explique dans l’émission le Professeur Redouane Rabii.

De son côté, la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) appelle à soutenir les investissements dans la transformation et la fabrication de produits à base de cannabis. Ses bienfaits sur la santé sont énormes explique son représentant El Boumahdi Mohamed qui estime que de nombreuses pistes restent encore à explorer.

L’efficacité du cannabis thérapeutique dans le traitement de plusieurs maladies, dont celle de Parkinson et certains cancers, a été confirmé par de nombreuses études et essais cliniques. De nombreux médecins et chercheurs sont bien conscients du potentiel qu’offre le cannabis en matière de santé.

Formation des médecins et pharmaciens

Dans ce sens, a été lancée en novembre dernier la 3ème phase du programme de formation « Kif Takwine » sur les usages médicinaux et thérapeutiques du cannabis au profit des médecins, pharmaciens et infirmiers. Ces derniers ont pu bénéficier de plusieurs cours dispensés par des experts et médecins internationaux venant des Etats-Unis et d’Israël, deux pays jouissant d’une grande expertise dans le domaine de renforcement de l’industrie médicale sur le cannabis

C’est donc bien parti pour le cannabis thérapeutique au Maroc, une filière pleine d’avenir.

Pour rappel, le Maroc est le 1er producteur mondial de cannabis, son potentiel économique est donc énorme.

Concentrée dans le Rif, cette culture occupait quelques 47 500 hectares en 2018 et on estime aujourd’hui que près de 100 000 familles vivent intégralement de cette activité