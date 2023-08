Au pays de Lionel Messi et ailleurs, la présence d’un homme baraqué au regard perçant et au visage impavide, qui suit la star du football argentin en terre américaine comme son ombre, n’a pas manqué de susciter curiosité et bienveillance.

Le nom de Yassine Cheuko, le garde du corps chargé de veiller sur Messi après son transfert au début de cette saison à Inter Miami, est apparu dans des centaines d’articles de la presse locale et a fait l’objet de commentaires élogieux dans les principaux programmes de sport et des célébrités à la télévision et la radio.

Depuis plusieurs jours, les usagers des réseaux sociaux en Argentine multiplient les commentaires et les interrogations sur l’identité, le parcours et les compétences de cet homme ténébreux aux gestes secs, qui a servi jadis dans les rangs de l’armée américaine en Irak et en Afghanistan.

Qui est le garde du corps de Lionel Messi à l’Inter Miami ?, s’interrogeaient en chœur les principaux titres de la presse en Argentine qui promet d’assouvir la curiosité des lecteurs et de révéler « tout ce qu’il faut savoir sur Yassine Cheuko, l’homme chargé de la sécurité de Lionel Messi et de sa famille à l’Inter Miami ».

👮‍♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.

The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV

