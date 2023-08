La star argentine Lionel Messi ne cesse de faire grimper les prix des billets depuis son arrivée au championnat nord-américain de football (MLS).

Un nouveau record vient d’être franchi avec des tickets à 10.000 dollars pour le prochain match de son équipe Inter Miami face aux Red Bulls de New York.

Le prix le moins cher pour un billet sur le site Ticketmaster vendredi matin est de 496 $ et peut atteindre jusqu’à 10 000 dollars, rapporte l’agence Bloomberg. Messi et son équipe affrontent les New York Red Bulls à Harrison, New Jersey, le 26 août.

Due to ticket prices many Messi fans will attend and many backline supporters and regulars won’t

Media will say that Messi is taking over MLS and Nashville won’t be able to showcase the energy and the support this city has for the team#EveryoneN

— Miguel Alejandro Jaramillo Serna (@Miguelajserna) August 18, 2023