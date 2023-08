Avec Messi à la barre, le club floridien, l’inter Miami a remporté, samedi, la Leagues Cup, s’adjugeant ainsi son premier titre, face à l’équipe de Nashville.

Le nouveau club de l’argentin a remporté la finale lors de la séance de tir au but (10 t.a.b à 9) après avoir terminé sur un score de 1-1, avec un but de Messi à la 24ème minute, d’une frappe somptueuse.

Messi a inauguré la série de tirs au but en convertissant son penalty, suivi de près par son ancien coéquipier du Barça, le milieu espagnol Sergio Busquets, qui a fait de même.

