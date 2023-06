Les tenniswomen marocaines ont écrit, samedi à Nairobi, une nouvelle page de leur histoire sportive en remportant brillamment la Coupe Billie Jean King (Groupe III Afrique), au terme d’une semaine de compétition pleine d’émotions et de rebondissements.

Ce tournoi, équivalent féminin de la Coupe Davis, a réuni du 12 au 17 juin à l’emblématique Nairobi Club, les 12 meilleures nations de tennis en Afrique qui ont joué pas moins de 60 matchs au total pour décrocher le Graal et se qualifier au Groupe II Europe/Afrique au titre de 2024.

Dirigée par un capitaine expérimenté et au petit soin pour ces jeunes prodiges, l’équipe marocaine a su se démarquer grâce à son talent et sa détermination, en faisant preuve d’une grande cohésion et d’une motivation sans faille tout au long du tournoi.

Aya El Aouni, Yasmine Kabbaj, Malak El Allami et Manal Tahiri ont montré une détermination exemplaire, se battant sur chaque point et repoussant leurs limites pour remporter le sacre.

Arrivées à Nairobi quelque jours seulement avant le début de la compétition, notamment en raison de la participation du duo Aya et Malak au 2ème tour de Roland Garros (Junior) et de Yasmine à un tournoi important en Autriche, les Marocaines ont été prises à contre-pied lors du premier match face à l’équipe hôte, le Kenya, avec notamment son Angella Okutoyi, surnommée Serena Williams kényane.

Dans ce match, le Maroc s’est difficilement incliné pour des causes extra sportives, liées notamment à un manque d’adaptation aux conditions de l’altitude, Nairobi étant à 1.795m au-dessus du niveau de la mer, ainsi qu’à l’état des courts qui présentaient pas mal de faux rebonds.

Au lendemain de cette défaite (2-1) contre les Kényanes, les Lionnes se sont ressaisies et ont offert des performances exceptionnelles dans les 4 autres rencontres pour atteindre la première place de leur groupe A et se qualifier en finale.

Elles ont su allier puissance, précision et stratégie pour prendre le dessus sur leurs adversaires respectives.

Le Quatuor marocain a, ainsi, enchaîné 4 victoires écrasantes, contre l’Ouganda (3-0), la Namibie (3-0), le Nigeria (3-0) et le Botswana (3-0), tout en espérant un faux pas de la part des Kényanes, qui leur permettrait de se classer 1ères.

Et le faux pas arriva contre les Nigérianes, autres grandes favorites, qui, bien que sans option de qualification, ont livré un match plein et battu le Kenya 2-1, offrant la 1ère place aux Lionnes de l’Atlas.

En finale, les Marocaines ont eu affaire à la Tunisie, qui a dominé son groupe B, devant le Zimbabwe, le Ghana, l’Île Maurice, le Burundi et Les Seychelles.

Maroc-Tunisie était le Derby tant attendu de ce tournoi, eu égard au niveau et à la réputation des deux nations en tennis.

Lors de ce match épique, les jeunes prodiges marocaines ont démontré leur talent et leur détermination inébranlable sur le court. Chaque échange de balles était empreint d’intensité et de stratégie, tandis que les spectateurs retenaient leur souffle à chaque point décisif.

Après égalité 1-1 en simple (victoire de Aya et défaite de Yasmine), la paire Aya et Malak a tranché et scellé la victoire du Maroc contre un duo tunisien tout aussi combatif, composé de Feryel Ben Hassen et Chiraz Bechri.

Les deux lionnes ont fait preuve d’une maîtrise technique exceptionnelle, enchaînant les coups précis et les services puissants pour prendre l’avantage sur leurs rivales notamment en troisième set.

Leur cohésion et leur esprit combatif ont été des éléments clés de leur succès (2-1) face au duo tunisien 7-6, 3-6 et 6-0.

La victoire du Maroc a été rendue d’autant plus mémorable grâce à l’ambiance électrisante qui régnait dans les gradins du court central du Nairobi Club. Les supporters marocains, épaulés par des supporters de différents pays africains, ont apporté une énergie incroyable à l’équipe, créant une atmosphère favorable à la performance des joueuses.

Pour le coach marocain Mehdi Ait Barhouch, ce sacre ne doit rien au hasard. “L’équipe s’est préparée avec minutie, bénéficiant d’un encadrement de qualité et de conditions d’entraînement optimales mises en place par la Fédération royale marocaine de tennis (FRMT)”.

Depuis leur arrivée à Nairobi, les jeunes Lionnes ont travaillé dur pour améliorer leurs techniques et leur condition physique, notamment avec l’aide du préparateur physique Mohamed Gharbal (alias Simo Alaska), dont le travail et l’accompagnement ont été déterminants lors des phases décisives.

C’est grâce à ces efforts et à la combativité et la force de caractère des nos joueuses, qui n’ont lâché aucun point, que le tennis féminin marocain est aujourd’hui sur le toît de l’Afrique, s’est félicité le coach marocain dans une déclaration à la MAP.

Les filles qui ont sauté de joie après le dernier coup décisif de Aya El Aouni ont remercié le public pour son soutien, félicitant l’équipe tunisienne pour sa combativité et son fairplay.

“Nous sommes venues à Nairobi avec l’unique objectif de remporter le tournoi, bien que nous savions que la compétition ne serait pas facile face à des équipes telles que le Nigeria, le Kenya ou encore la Tunisie,” a souligné Aya.

La performance du Quatuor marocain a suscité l’admiration et le respect de leurs adversaires ainsi que des passionnés de tennis à travers l’Afrique. Elle a également été saluée par les médias kényans, qui ont mis en avant la performance et le talent exceptionnel des joueuses marocaines. De même, plusieurs médias ont fait un focus spécial sur la participation du Maroc à ce tournoi, réalisant des reportages et des documentaires sur le parcours des Lionnes.

A Nairobi, Aya, Yasmine, Malak et Manal ont hissé haut les couleurs nationales. Leur sacre a été célébré avec enthousiasme par toute l’assistance, notamment lorsque l’hymne national retentit au mythique Nairobi Club.

Cette réalisation exceptionnelle qui témoigne des investissements importants réalisés dans le développement du tennis au Maroc, avec des structures d’entraînement de qualité et un encadrement professionnel, vient confirmer le triomphe du Maroc sur la scène tennistique du continent. Elle consolide également la position du Royaume sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI en tant que nation sportive phare au niveau du continent.

Rendez-vous en 2024 dans le cadre du Groupe II Afrique/Europe, avec toujours la même détermination, la même joie de jouer au tennis et la même fierté de représenter les couleurs du Maroc!