Après l’ère des trois mousquetaires, le tennis marocain ne parvient toujours pas à produire des joueurs de la tempe de Younes El Ainaoui, Karim El Alami et Hicham Arazi. Or, le jeune Reda Bennani donne des lueurs d’espoirs pour l’avenir.

Le talent de Reda ne laisse personne indifférent : le jeune tennisman marocain âgé seulement de 16 ans a reçu une wild-card pour les qualifications du tournoi ATP 1000 de Madrid.

« L’invitation que j’ai reçue n’est en aucun cas le fruit du hasard, mais est le résultat d’un travail sérieux et des bonnes performances que j’ai réalisées durant des tournois organisés au Maroc et à l’étranger, notamment le championnat d’Afrique dont je suis le tenant du titre outre le Grand prix Hassan II à Marrakech où j’ai battu le 165è joueur mondial », a dit le jeune talent marocain qui a découvert le tennis à l’âge de 4 ans à Casablanca.

« Je n’arrive toujours pas à croire que je vais prendre part au tournoi de Madrid. Je suis très heureux de côtoyer les meilleurs tennismen au monde », a-t-il confié à la MAP.

Reda a réalisé ses premiers échanges au club ACSA de Casablanca, dont les responsables ont cru en les ambitions du jeune talent, qui a vite dominé le classement U16. Chez les juniors, Reda s’est classé à la 35è place mondiale, un rang qui lui a ouvert les portes d’une participation au tableau final des internationaux de France (Roland-Garros), catégorie juniors.

Selon le jeune joueur marocain, son père a été d’un grand appui dans sa carrière, dans la mesure où il l’accompagnait, alors âgé de seulement 4 ans, dans un club à Sidi Bou Othmane à Casablanca où il pratiquait son sport favori.

A partir de cette date, un amour indélébile est né entre Reda et la petite balle jaune et qui dure jusqu’à aujourd’hui d’autant plus qu’il a trouvé en l’encadrant du club ACSA, Khalid Lahmidi qui l’accompagne depuis l’âge de 7 ans, un père spirituel et un grand soutien pour atteindre les sommités.

A la faveur de sa détermination, de son travail acharné et d’entraînements intenses, Reda est parvenu à monter sur la plus haute marche du podium de plusieurs compétitions, dont la dernière a été le championnat d’Afrique U18, organisé en février dernier en Egypte.

La double consécration de Reda en double et en individuel a été un véritable tournant dans sa carrière, ce qui a attiré l’attention des observateurs du tennis national et mondial.

Début avril, il a pris part à la 37è édition du Grand Prix Hassan II de tennis à Marrakech, où il s’est illustré en accédant au tableau final de la compétition et éliminant le 165è joueur mondial, le Tchèque Vit Kopriva en deux manches 7-6 et 7-5, avant de s’incliner face à l’Italien Andreas Vavassori, qui a atteint les quarts.

En août 2022, Reda avait remporté le tournoi ITF 15, étape du Caire, avant de s’adjuger en septembre de la même année le championnat d’Egypte de tennis, après sa victoire face au Suisse Andrin Casanova.

Reda ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il rêve de soulever un jour un trophée du Grand Chelem, un exploit qui sera sans précédent aux échelons arabe et africain.

« Participer au tournoi de Madrid est d’une importance capitale pour moi. Je dois donner le meilleur de moi-même afin de rendre fiers ceux qui ont cru en mon talent. Mon ambition désormais est de participer à Roland Garros (catégorie moins de 18 ans), prévu en juin prochain », a-t-il conclu.