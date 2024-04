« Je le fais pour les caméras, c’est pour mon ego », a répondu ironiquement mardi Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, interrogé sur l’échange animé qu’il a eu avec son joueur Jack Grealish après le match nul (0-0) contre Arsenal.

L’Espagnol, visiblement mécontent, s’est adressé à l’ailier anglais après le coup de sifflet final pendant une vingtaine de secondes, dimanche sur la pelouse de l’Etihad Stadium, accompagnant ses paroles avec de grands gestes vifs, avant de lui donner une tape amicale sur la tête pour conclure.

La scène captée par le diffuseur Sky Sports a été largement commentée en après-match, certains observateurs estimant que l’entraîneur aurait dû procéder à cet apparent recadrage dans l’intimité du vestiaire, plutôt que de manière publique.

Interrogé en conférence de presse, mardi à la veille d’affronter Aston Villa, Guardiola a manié l’ironie, le visage fermé: « Je le fais pour les caméras, c’est pour mon ego. J’ai besoin des caméras pour dormir avec une satisfaction incroyable. J’essaie toujours de critiquer les joueurs et de leur faire comprendre à quel point ils sont mauvais ».

Dimanche, Manchester City n’a pas réussi à marquer à domicile en championnat pour la première fois depuis octobre 2021. Guardiola a fait entrer Grealish et l’ailier belge Jérémy Doku à l’heure de jeu pour forcer le verrou des Gunners, en vain.

You’ve no else to blame Pep. If you sign Jack Grealish this is what you get. Although I’m surprised Guardiola is so publicly berating the Englishman, he must truly hate him now. pic.twitter.com/1OjLZffpaM

