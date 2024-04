Le plus grand hôpital de Gaza a été réduit à une « coquille vide » parsemée de dépouilles humaines par la dernière opération israélienne contre lui, a dénoncé samedi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les forces israéliennes se sont retirées de l’hôpital al-Chifa de la ville de Gaza lundi, après une opération de deux semaines, durant laquelle elles ont déclaré avoir lutté contre des combattants palestiniens à l’intérieur de ce qui était le plus important complexe médical du territoire palestinien.

Une mission dirigée par l’OMS a pu accéder à l’hôpital vendredi, a indiqué cette agence des Nations unies.

« Al-Chifa, autrefois l’épine dorsale du système de santé à Gaza, n’est plus qu’une coquille vide avec des tombes » a écrit le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.

.@WHO and partners managed to reach Al-Shifa — once the backbone of the health system in #Gaza, which is now an empty shell with human graves after the latest siege. The team witnessed at least five dead bodies during the mission.

