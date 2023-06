Au moins 10 personnes sont mortes jeudi dans un accident survenu sur une grande autoroute dans le centre du Canada, selon des médias locaux citant plusieurs sources.

La police, qui n’a pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de l’AFP, a expliqué sur Twitter intervenir « sur les lieux d’une très grave collision » près de la ville de Carberry, dans la province du Manitoba.

Selon les médias canadiens, l’accident concerne un camion semi-remorque et un mini-van spécialisé dans le transport de personnes handicapées.

« J’ai le coeur brisé en apprenant la nouvelle de l’accident tragique survenu près de Carberry. J’adresse mes plus sincères condoléances à toutes les personnes concernées », a tweeté la Première ministre du Manitoba, Heather Stefanson.

My heart breaks hearing the news of the tragic accident near Carberry. My most sincere condolences go out to all those involved.

— Heather Stefanson (@HStefansonMB) June 15, 2023