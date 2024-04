Le Centre culturel marocain Dar Al Maghrib à Montréal a organisé la 4ème édition de son Iftar ramadanesque en présence d’un parterre de diplomates et de personnalités de tout horizon et confessions, ainsi que des membres des communautés marocaine et étrangère installées au Canada.

S’exprimant à l’occasion de ce évènement placé sous le thème: « Célébrons la diversité: partageons la paix, cultivons l’espérance », l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a mis en avant l’importance et la pertinence de la thématique choisie pour marquer cette soirée de rupture du jeûne, appelant à la célébration de la diversité, au partage et à l’action en faveur de la paix.

Cette initiative, qui est pareillement organisée en plusieurs villes du monde durant le mois du Ramadan, y compris au Maroc « illustre précisément ces valeurs de générosité, de partage et de dialogue que SM le Roi Mohammed VI et le peuple marocain chérissent et que nous nous efforçons tous en tant que Marocains, de faire prévaloir en interne et à l’international », a poursuivi la diplomate.

Franc succes de la 4ème édition de l’Iftar de la diversité brillamment organisé par Dar Al Maghrib le 3 avril courant, et rehaussé par la presence de plusieurs Ambassaeurs, MPs federaux et provinciaux et CG. pic.twitter.com/ZmSJjE42JF — Morocco in Ottawa (@MoroccoOttawa) April 4, 2024

Abondant dans le même sens, la directrice de Dar Al Maghrib, Houda Zemmouri, a indiqué que dans un monde parfois assombri par l’incompréhension et la division, il est impératif d’agir, de promouvoir les valeurs d’une cohabitation harmonieuse qui caractérisent si bien le Maroc, « terre de diversité culturelle, religieuse et ethnique où la paix sociale est admirable », soulignant la fierté des Marocains de leur modèle de société, qui est le résultat d’un choix millénaire, basé sur des principes et valeurs fondamentaux fortement ancrés dans la conscience et la culture des Marocains, à savoir la tolérance, le respect mutuel, le vivre-ensemble, et l’interaction positive entre les communautés diverses.

Mme Zemmouri a rappelé dans ce cadre, la visite historique de Sa Sainteté le Pape François au Maroc fin mars 2019, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, la deuxième visite après celle du Pape Jean Paul II en 1985, et qui constitue un témoignage fort et éloquent du rôle de premier plan joué par le Royaume pour promouvoir le dialogue, la compréhension et la coopération entre les différentes religions et cultures.

Lors de cet Iftar, initié en partenariat avec l’Institut musulman de Montréal, un hommage a été rendu à l’ancienne ministre canadienne des relations internationales et de la francophonie, Christine St-Pierre, pour son engagement en faveur du renforcement des relations avec le Maroc et l’Afrique.