Vidéo/Photos. Belgique: terrible accident du Lion de l’Atlas Sofian Kiyine

Le Lion de l’Atlas Sofian Kiyine, milieu offensif de l’équipe nationale et de l’OH Louvain, a été victime d’un «spectaculaire» accident de la route, ce jeudi à Flémalle en Belgique.

Le terrible accident de Sofian Kiyine a été filmé par des caméras de surveillance, et les images sont impressionnantes.

🚨🚨🚨 El momento del grave accidente de Sofian Kiyine 😟

ALLAH Y CHAFIH 🤲pic.twitter.com/EU8nx5v6pa — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 30, 2023

Le véhicule du joueur de football Sofian Kiyine a heurté un rond-point avant de s’envolé littéralement de plusieurs mètres et atterrir dans un hall omnisports.

D’après les médias belges, le milieu offensif à l’OH Louvain est blessé, il a été transporté à l’hôpital.

Le jeune homme de 25 ans serait néanmoins arrivé conscient au CHU de Liège, d’après SudInfo. « Il présente de nombreuses fractures mais son état de santé serait rassurant », ajoute la même source.

Si les circonstances de l’accident ne sont pas encore élucidées, des témoins cités par les médias belges ont évoqué « une voiture circulant sur le quai à une vitesse relativement élevée », du moins dépassant « la limitation fixée à 90 km/h sur cet axe ».

Aussitôt prévenus, les pompiers de Liège sont rapidement intervenus afin de secourir Sofian Kiyine, seul blessé. Un miracle, disent des témoins, étant donné que des jeunes étaient en train de s’entraîner à cette heure hall omnisports.

«La voiture a vraiment transpercé la paroi en tôle du bâtiment», explique un témoin présent sur place. «Elle est ensuite venue s’écraser une dizaine de mètres plus loin, sur une partie des gradins et à quelques centimètres d’une ossature du complexe. Heureusement, personne ne se trouvait à cet endroit-là à ce moment. Une heure plus tôt, il y avait une vingtaine d’enfants qui occupaient cette partie. Parler de miracle, c’est même trop faible… On n’ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer. On a évité un véritable drame! Pour tout vous dire, ici, on se dit que même dans les films on ne voit pas des choses pareilles!», a déclaré le même témoin.

Le conducteur, Sofian Kiyine, a quant à lui été sorti du véhicule avec un pronostic vital engagé. Il souffrirait de plusieurs fractures, mais fort heureusement ses jours ne seraient plus en danger, après les mêmes sources.

Né a Verviers, le Lion de l’Atlas actuellement milieu offensif de l’OH Louvain est passé auparavant par le Standard de Liège en équipe de jeune, mais aussi par le championnat italien, notamment au Chievo Vérone et à la Lazio Roma.