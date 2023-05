A la suite du décès d’une saisonnière agricole marocaine dans le renversement d’un bus à Huelva, qui a fait également 38 blessées, le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences a annoncé la mise en place d’une cellule de suivi en vue de déterminer les circonstances de cet accident.

Affirmant avoir appris avec « une profonde tristesse » le décès de la saisonnière marocaine et la blessure d’autres saisonnières agricoles, suite au renversement de ce bus dans la municipalité espagnole d’Almonte, le ministère précise que cette cellule a été mise en place, en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences.

Son but est de déterminer les circonstances de cet accident, de contacter les familles des victimes et de suivre la loi dans le pays d’accueil, indique un communiqué du ministère. Et ce, conformément aux accords en vigueur entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne, précise la même source.

Toutes les blessées ont été évacuées vers les hôpitaux de Huelva et de Séville, où le Consulat général du Maroc à Séville ainsi que les autorités espagnoles, se sont mobilisés immédiatement, à travers une présence sur le terrain et la création d’une cellule de suivi au niveau du Consulat général, a assuré la même source.

Selon des données préliminaires, « l’accident serait causé par une mauvaise visibilité due à un épais brouillard », a souligné le communiqué.

Le ministère soutient les victimes et leurs familles et suit de près l’évolution de cet incident, a conclu le communiqué.

Aussitôt alerté de l’accident, le consul général du Maroc à Séville, Abbah Sidi Sidi, s’est rendu à l’hôpital de Huelva s’enquérir de l’état de santé des saisonnières grièvement blessées.

Les services du Consulat général du Maroc à Séville ont pris l’ensemble des mesures nécessaires pour rapatrier la dépouille de la marocaine décédée.

La représentation consulaire marocaine à Séville, en coordination avec l’Ambassade du Maroc en Espagne, a mis en place une cellule de crise pour suivre de près la situation des blessées et leur fournir l’aide nécessaire.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.

Dans des remarques avant les défilés du 1er mai, la ministre espagnole du Travail Yolanda Diaz a présenté ses « condoléances et sa plus profonde sympathie aux travailleurs victimes de ce très grave accident ».

Huelva compte traditionnellement sur des milliers de travailleurs saisonniers marocaines, que l’on appelle des dames de fraises, qui travaillent dans la cueillette des fruits.