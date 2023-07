Ons Jabeur (6e mondiale) a pris sa revanche de la dernière finale de Wimbledon sur la Kazakhe Elena Rybakina (3e), que la Tunisienne a battu 6-7 (5/7), 6-4, 6-1 en quarts de finale du Grand Chelem londonien, mercredi.

« Si je pouvais échanger ce match avec celui de l’an dernier… », a commenté Jabeur, 28 ans, qui avait perdu cette finale 2022 après avoir remporté le premier set.

« Je suis très heureuse de cette performance. Le match a été émotionnellement très chargé, surtout parce qu’elle sert vraiment très bien. C’est frustrant quand on joue en retour, mais je suis contente d’avoir tout fait: crier, me mettre en colère, me calmer, me reconcentrer. J’espère réussir à maîtriser mes émotions comme ça dans les prochains matches », a-t-elle ajouté.

Elle tentera jeudi face à la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) de se qualifier de nouveau pour la finale sur le gazon londonien. Si elle y parvient, elle deviendrait la première joueuse à enchaîner deux finales à Wimbledon depuis Serena Williams (2018-2019).

Mais si elle a joué deux finales de Grand Chelem (Wimbledon et US Open 2022), la Tunisienne n’a pas encore été sacrée.

Première joueuse du monde arabe à avoir atteint les quarts d’un Majeur (Australie 2020), et à Wimbledon (2021), elle pourrait devenir la deuxième femme du continent africain à avoir joué trois finales de Grand Chelem après la Sud-africaine Amanda Coezter.

Mercredi contre Rybakina, sa première tâche a été de dompter le service de la grande Kazakhe (1,84m).

Celle-ci débutait ce quart avec le record de 342 aces depuis le début de saison, dont 26 à Wimbledon en quatre matches.

Depuis la perte du tout premier set du tournoi, Rybakina n’avait plus jamais été breakée et n’avait eu à défendre que sept balles de break.

Jabeur a fracassé ces statistiques en lui prenant cinq fois son service et en s’offrant au total neuf balles de break.

Dans le premier set, la Kazakhe a breaké pour prendre l’avantage 3-1, mais a immédiatement concédé sa mise en jeu sans remporter le moindre point.

Très peu de points ont d’ailleurs été joués durant les onze premiers jeux: six d’entre eux ont été remportés blanc (y compris un break pour Rybakina et un pour Jabeur) et dans les cinq autres, cinq points seulement ont été joués.

Menée 6-5 après avoir été breakée pour la deuxième fois du set, Rybakina a sauvé une balle de set avant d’égaliser à 6-6 pour emmener la manche au jeu décisif.

Là, elle s’est détachée 6 points à 3 et a empoché la manche sur sa troisième balle de set.

« Le premier set aurait dû tourner en ma faveur ! a lancé Jabeur. Mais j’ai un peu douté, j’ai hurlé contre mon coach en lui disant +tu m’a dit de jouer comme ça et regarde !+ Mais j’ai cru en ce plan de jeu et j’ai continué à l’appliquer », a commenté Jabeur qui, face à la puissance de Rybakina, a notamment opposé son toucher de balle démoniaque.

Dans la deuxième manche, un seul break a été réussi, dans l’ultime jeu par Jabeur qui a ainsi égalisé à un set partout.

Comme lors de la finale 2022, le duel entre les deux joueuses se déciderait en trois sets.

L’an dernier, Jabeur avait remporté le premier avant de perdre les deux suivants. Cette année, c’est le contraire qui s’est produit.