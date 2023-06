La Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 14e joueuse mondiale, a créé la surprise mardi en battant la Tunisienne Ons Jabeur 3-6, 7-6 (7/5), 6-1, pour se qualifier en demi-finale de Roland-Garros, sa première en Grand Chelem.

À 27 ans, Haddad Maia est devenue la première Brésilienne à accéder à ce stade du tournoi parisien depuis le début de l’ère Open, en mettant fin au parcours de Jabeur, 7e mondiale, finaliste de Wimbledon et de l’US Open l’an passé, et toujours en quête de son premier Majeur.

Haddad Maia retrouvera la numéro un polonaise Iga Swiatek ou l’Américaine Coco Gauff (6e), qui s’affrontent dans la foulée.

La sensation est de taille, puisque la grande gauchère (1,85 m) n’était jamais parvenue à passer le deuxième tour d’un Grand Chelem avant son aventure Porte d’Auteuil.

Haddad Maia continues to rewrite history ✨🇧🇷

She becomes the first Brazilian woman to reach the #RolandGarros semifinals in the Open Era after her 3-6, 7-6(5), 6-1 win against Jabeur.

Watch the highlights 👇 pic.twitter.com/7yVZSmTqKE

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2023